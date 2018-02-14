Ученые добились десятикратного ускорения обучаемости ИИ

Специалисты лаборатории Google DeepMind создали специальную разработку IMPALA, ускоряющую обучение искусственного интеллекта в десять раз. Новшество помогает искусственному разуму обойти правило, которое не дает возможности применить усвоенный ранее алгоритм для новой задачи.

Дарья Светозарова

Полученные прежде навыки оказываются бесполезными при работе над новым заданием. IMPALA работает по принципу многовекторного обучения. Этот алгоритм создает целую сеть из нескольких агентов. Они занимаются исследованием среды и посылают данные сразу двум реципиентам – «ученикам». После получения сведений, «ученики» обмениваются полученной информацией, предварительно анализируя ее.На сегодняшний день специалисты экспериментируют с IMPALA в отрасли игр. Испытание показало, что система в десять раз эффективнее проходила поставленные задачи, и в итоге набирала в два раза больше очков. В перспективе этот алгоритм намерены применить в робототехнике.