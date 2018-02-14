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| | Горячие источники для глубоководных скатов являются инкубаторами

Горячие источники для глубоководных скатов являются инкубаторами

Вчера, 23:30
Коллектив ученых из Европы, Южной Америки и Африки провел исследование, в результате которого оказалось, что глубоководные скаты используют горячие источники в качестве инкубаторов, дабы быстрее вырастить свое потомство.

Горячие источники для глубоководных скатов являются инкубаторами

 

Эти хрящевые рыбы с плоским телом обитают в Тихом океане на глубине от 800 до 3 тысяч метров. Скаты откладывают яйца, покрытые роговой оболочкой длиной девять-десять сантиметров. Развитие детенышей данных рыб продолжается порядка четырех лет до появления на свет. По словам ученых, скаты и прочие обитатели морских глубин, хорошо приспособлены к существованию в этой среде. Горячие источники являются для скатов инкубатором, где они выращивают своих детенышей, дабы ускорить процесс развития.

Исследователи опустились в океанскую пучину в районе Галапакосских островов на подлодках. Там они нашли места хранения капсул скатов. По словам биологов, около 90% яиц этих рыб расположены возле геотермальных источников.
Домбровский Сергей
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