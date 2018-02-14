Учёные обучают роботов планированию и абстрактному мышлению

Учёные, представляющие Массачусетский технологический институт и Университет Брауна, создали инновационный метод, позволяющий обучить роботов основам планирования, а также решению многочисленных задач с задействованием абстрактного мышления.

Александр Вест

Эксперты считают, что их разработки смогут стать очередной ступенью на пути к созданию машины, способной мыслить, как живой человек. Ранее роботизированные системы затруднялись решать задачи по планированию, так как окружающий мир для них был сложен и многогранен. Однако, с помощью новейшего метода, разработанного специалистами, учёные сумели обучить роботов воспринимать окружающее пространство, используя абстрактное мышление, что позволяет сосредотачиваться на деталях, отбрасывая на задний план всё лишнее.Первые эксперименты учёные провели с помощью робота по имени Ana. В рамках исследования робот, с помощью новейших алгоритмов, понял, как открыть крышку кулера, который находился в комнате вместе со шкафом и бутылкой. Также Ana отключила свет, который ослеплял её сенсоры, для того, чтобы выполнить задачу по доставке бутылки в шкаф, проявив навыки планирования.