Британский физик снял атом стронция на обычную камеру

Британский физик решил принять участие в конкурсе научной фотографии. Он взял камеру DSLR Canon 5D Mark II и сфотографировал атом стронция.

Сергей Денисов

Жюри единодушно признало его победителем творческого соревнования. На фото есть только небольшое пятно между двумя анодными фиксаторами. Оказывается, это не что иное, как атом стронция с положительным зарядом. Почему с положительным зарядом? – Потому, что свет выглядит на фото голубоватым. Сам победитель конкурса объяснил процесс съемки следующим образом: атом удерживается в вакуумной камере почти неподвижно электрическими полями, исходящими от металлических стержней. При освещении лазером правильного сине-фиолетового цвета атом поглощает и повторно излучает легкие частицы достаточно быстро, чтобы обычная камера могла зафиксировать его с помощью долгой экспозиции.Уникальная фотография была сделана 7 августа 2017 года с использованием DSLR Canon 5D Mark II, объектива Canon EF 50mm f / 1.8, удлинительных трубок и двух вспышек с цветными гелями.