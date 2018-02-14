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| | Британский физик снял атом стронция на обычную камеру

Британский физик снял атом стронция на обычную камеру

Сегодня, 12:34
Британский физик решил принять участие в конкурсе научной фотографии. Он взял камеру DSLR Canon 5D Mark II и сфотографировал атом стронция.

Британский физик снял атом стронция на обычную камеру

 

Жюри единодушно признало его победителем творческого соревнования. На фото есть только небольшое пятно между двумя анодными фиксаторами. Оказывается, это не что иное, как атом стронция с положительным зарядом. Почему с положительным зарядом? – Потому, что свет выглядит на фото голубоватым. Сам победитель конкурса объяснил процесс съемки следующим образом: атом удерживается в вакуумной камере почти неподвижно электрическими полями, исходящими от металлических стержней. При освещении лазером правильного сине-фиолетового цвета атом поглощает и повторно излучает легкие частицы достаточно быстро, чтобы обычная камера могла зафиксировать его с помощью долгой экспозиции.

Уникальная фотография была сделана 7 августа 2017 года с использованием DSLR Canon 5D Mark II, объектива Canon EF 50mm f / 1.8, удлинительных трубок и двух вспышек с цветными гелями.
Сергей Денисов
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