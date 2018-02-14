Новый IQ тест: Ученые советуют тщательней выбирать друзей

Ученые провели исследование, результаты которого заинтересовали большую часть общества. В частности, они пришли к выводу, что IQ наших друзей, с которыми мы общаемся в 11 лет и далее, оказывает довольно большое влияние на наш собственный интеллект. Соответственно, чем выше показатель умственных способностей наших товарищей, тем умнее становимся мы сами.

Суть этого процесса в поглощении знаний людьми из нашего окружения, что побуждает нас самих впитывать полезную информацию куда более усердно. Вполне логично, что эти знания могут не раз пригодиться потом, во взрослой жизни. Поэтому такое «ненавязчивое» обучение представляет собой своеобразный долгосрочный вклад в наш собственный интеллект.В целом, в тестировании приняли участие более 700 человек, а наиболее высокий результат по «впитыванию» информации от друзей показали именно возрастные группы 11-12 лет, причем лучшие друзья их были того же пола и разница в возрасте с ними составляла не более двух лет. Исследование также показало, что в 15 лет интеллект подростка тесно взаимосвязан с той информацией, которую он получал от друга еще с 11-летнего возраста.Как таковой уровень IQ, по утверждению специалистов, зависит от многих факторов. Одним из них является курение. Причем разные результаты могли показать даже близнецы, один из которых курит, а другой нет. Занятия музыкой оказывают исключительно положительный эффект. Интеллектуальные способности ребенка, начавшего заниматься музыкой в возрасте 4-6 лет, улучшаются уже через месяц занятий. Для взрослых период занятий музыкой, оказывающий влияние на рост IQ, составляет 9 месяцев.Различие между интеллектом старших и младших детей в семье - доказанный факт. И хотя разница не так уж велика - примерно три пункта, но она считается существенной. Интересным наблюдением ученых оказалось и то, что на уровень интеллекта влияет вес - более тучные граждане имеют даже меньший словарный запас, чем те, чей вес не выходит за рамки стандартов. Искусственное вскармливание ведет к более низким показателям IQ, потому что помимо повышения искусственного интеллекта ребенка с помощью материнских антител, растет и уровень интеллектуальных возможностей.Конечно, это не единственные факторы, влияющие на уровень умственного развития человека. Не стоит забывать, что мы можем развивать собственные интеллектуальные способности самостоятельно и их уровень зависит, по большей части, от нашего желания добиться результата.