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| | Ученые определили, кому выгоден День святого Валентина

Ученые определили, кому выгоден День святого Валентина

Сегодня, 00:18
Специалист из Университета Джона Хопкинса представил статью, в которой раскрыл суть романтической любви и таких праздников, как День святого Валентина. По мнению ученого, любовь специально коммерцинализирована покупкой подарков с целью опустошения кошельков.

Ученые определили, кому выгоден День святого Валентина

 

Ученый из Университета Джона Хопкинса опубликовал статью, в которой выразил свои наблюдения касательно коммерческого подхода к романтической любви в такие праздники, как День святого Валентина. По его мнению, в течение десятков лет День всех влюбленных укреплялся в статусе очередного повода опустошить кошелек.

Романтика, преподносимая в вещественно-материальном эквиваленте, становится все более затратной – дорогие подарки в виде ювелирных украшений, цветов, открыток, сладостей, одежды, аксессуаров, походов в рестораны, на концерты, шоу, кино. Коммерция укрепила обязательную необходимость физической привлекательности, как основного условия для поиска любовных отношений, что в свою очередь спонсирует компании продающие косметику, средства по уходу за собой и для снижения веса, пластическую хирургию, дизайнерскую одежду и прочее.

Отношение к романтической любви, как к предмету, который можно купить подарками, создаёт иллюзию, выгодную коммерческим предприятиям и направленную на получение прибыли.
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