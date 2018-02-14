Ученые определили, кому выгоден День святого Валентина

Специалист из Университета Джона Хопкинса представил статью, в которой раскрыл суть романтической любви и таких праздников, как День святого Валентина. По мнению ученого, любовь специально коммерцинализирована покупкой подарков с целью опустошения кошельков.

Ученый из Университета Джона Хопкинса опубликовал статью, в которой выразил свои наблюдения касательно коммерческого подхода к романтической любви в такие праздники, как День святого Валентина. По его мнению, в течение десятков лет День всех влюбленных укреплялся в статусе очередного повода опустошить кошелек.Романтика, преподносимая в вещественно-материальном эквиваленте, становится все более затратной – дорогие подарки в виде ювелирных украшений, цветов, открыток, сладостей, одежды, аксессуаров, походов в рестораны, на концерты, шоу, кино. Коммерция укрепила обязательную необходимость физической привлекательности, как основного условия для поиска любовных отношений, что в свою очередь спонсирует компании продающие косметику, средства по уходу за собой и для снижения веса, пластическую хирургию, дизайнерскую одежду и прочее.Отношение к романтической любви, как к предмету, который можно купить подарками, создаёт иллюзию, выгодную коммерческим предприятиям и направленную на получение прибыли.