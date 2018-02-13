Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета Парк пенисов в Южной Корее притягивает зрителей Олимпиады-2018 «Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора
| | Ученые: За последние 25 лет значительно ускорилось повышение уровня моря

Ученые: За последние 25 лет значительно ускорилось повышение уровня моря

Вчера, 22:38
Благодаря данными со спутников, специалисты зафиксировали ускорение подъема уровня моря за прошедшие 25 лет. Если существующая скорость сохранится, то к 2100 году уровень моря поднимется на 60 см, что является одним из худших сценариев изменения климата на Земле.

Ученые: За последние 25 лет значительно ускорилось повышение уровня моря

 

Спутниковые данные демонстрируют ускорение темпа подъема уровня моря в последние 25 лет, из-за чего Мировой океан поднялся на семь сантиметров выше. Ученые предполагают, что скорость увеличения уровня будет только возрастать из-за глобального потепления и таяния льдов.

Согласно проведенным подсчетам, к 2100 году общий уровень Мирового океана может подняться более чем на 60 сантиметров. На сегодняшний день, такое развитие событий считается одним из самых жестких из всех, по которым может изменяться климат планеты в будущем.

Однако ученые сообщают и о ненадежности долговременных прогнозов касательно изменения клинических условий, ведь на них могут оказать влияния такие непредсказуемые факторы, как извержения вулканов.
Новости по теме
Климатологи: Из-за повышения уровня моря удвоится число наводнений
Климатологи: Из-за повышения уровня моря удвоится число наводнений

Американские климатологи провели исследование и выяснили, что повышение уровня Мирового океана приведет к увеличению числа наводнений, от которых могут

Ученые прогнозируют резкое повышение уровня мирового океана
Ученые прогнозируют резкое повышение уровня мирового океана

Ученые предсказывают резкое повышение уровня мирового океана. Такие выводы они сделали, опираясь на показатели прогнозирования.

Ученые: В 2100 году уровень Мирового океана поднимется на 1,5 метра
Ученые: В 2100 году уровень Мирового океана поднимется на 1,5 метра

Ученые из Массачусетского университета доказали, что глобальное потепление поднимет уровень Мирового океана гораздо быстрее, чем было запланировано. В 2100

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости