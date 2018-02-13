Ученые: За последние 25 лет значительно ускорилось повышение уровня моря

Благодаря данными со спутников, специалисты зафиксировали ускорение подъема уровня моря за прошедшие 25 лет. Если существующая скорость сохранится, то к 2100 году уровень моря поднимется на 60 см, что является одним из худших сценариев изменения климата на Земле.

Спутниковые данные демонстрируют ускорение темпа подъема уровня моря в последние 25 лет, из-за чего Мировой океан поднялся на семь сантиметров выше. Ученые предполагают, что скорость увеличения уровня будет только возрастать из-за глобального потепления и таяния льдов.Согласно проведенным подсчетам, к 2100 году общий уровень Мирового океана может подняться более чем на 60 сантиметров. На сегодняшний день, такое развитие событий считается одним из самых жестких из всех, по которым может изменяться климат планеты в будущем.Однако ученые сообщают и о ненадежности долговременных прогнозов касательно изменения клинических условий, ведь на них могут оказать влияния такие непредсказуемые факторы, как извержения вулканов.