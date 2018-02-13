Биологи показали первые в истории фото обитателей морского дна Антарктиды

В Сети появились первые в истории снимки созданий, найденных на дне Антарктиды. Сделали их ученые в ходе подводной экспедиции.

Никита Готский

Найденные представители фауны и флоры будут отправлены в лаборатории для дальнейшего изучения, эксперты надеются открыть неизведанные виды. Также сообщается, что полученная информация обладает большим значением для будущего Южного океана. Определяя уязвимые морские экосистемы, ученые далее смогут использовать их в математических моделях, которые оказывают помощь в создании охраняемых морских зон в Антарктиде.Находясь в подводной экспедиции, биологи нашли огромное количество животных на морском дне. Они впечатлились разнообразием цветов, кораллов, утверждая, что дно моря напоминает чудесный сад. Специалисты надеются, что свежие данные убедят мировое общество в ненадежности антарктической экосистемы и важности создания огромного заповедника площадью 1,8 миллионов квадратных километров.