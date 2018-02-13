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| | Биологи показали первые в истории фото обитателей морского дна Антарктиды

Биологи показали первые в истории фото обитателей морского дна Антарктиды

Вчера, 22:10
В Сети появились первые в истории снимки созданий, найденных на дне Антарктиды. Сделали их ученые в ходе подводной экспедиции.

Биологи показали первые в истории фото обитателей морского дна Антарктиды

 

Найденные представители фауны и флоры будут отправлены в лаборатории для дальнейшего изучения, эксперты надеются открыть неизведанные виды. Также сообщается, что полученная информация обладает большим значением для будущего Южного океана. Определяя уязвимые морские экосистемы, ученые далее смогут использовать их в математических моделях, которые оказывают помощь в создании охраняемых морских зон в Антарктиде.

Находясь в подводной экспедиции, биологи нашли огромное количество животных на морском дне. Они впечатлились разнообразием цветов, кораллов, утверждая, что дно моря напоминает чудесный сад. Специалисты надеются, что свежие данные убедят мировое общество в ненадежности антарктической экосистемы и важности создания огромного заповедника площадью 1,8 миллионов квадратных километров.
Никита Готский
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