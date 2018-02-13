Огнемет Илона Маска удалось собрать из подручных средств

Автор одного из каналов на YouTube опубликовал видео, в котором продемонстрировал процесс создания самодельной реплики огнемета Илона Маска, который был презентован в 2018 году. Изобретателю-любителю для воссоздания своей версии оружия Маска потребовался баллон пропана, страйкбольная винтовка, цепь от велосипеда и велосипедное крепление, а также шланг и паяльная лампа.
В финале сборки огнемета было наглядно продемонстрирован его действие. Для придания еще большей схожести с оригиналом, изобретатель прикрепил на огнемет логотип The Boring Company.