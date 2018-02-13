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| | Огнемет Илона Маска удалось собрать из подручных средств

Огнемет Илона Маска удалось собрать из подручных средств

Вчера, 20:57
Видео-блогер сумел сделать реплику огнемета Илона Маска, выпущенного в 2018 году. По словам изобретателя, для воссоздания аналога оружия была необходима винтовка для страйкбола, баллон с пропаном, шланг, велосипедное крепление и лампа.

Огнемет Илона Маска удалось собрать из подручных средств

 

Автор одного из каналов на YouTube опубликовал видео, в котором продемонстрировал процесс создания самодельной реплики огнемета Илона Маска, который был презентован в 2018 году. Изобретателю-любителю для воссоздания своей версии оружия Маска потребовался баллон пропана, страйкбольная винтовка, цепь от велосипеда и велосипедное крепление, а также шланг и паяльная лампа.

В финале сборки огнемета было наглядно продемонстрирован его действие. Для придания еще большей схожести с оригиналом, изобретатель прикрепил на огнемет логотип The Boring Company.

 
 
 
The Boring Company по проекту Илона Маска создала в январе нынешнего года огнемет, стоимость которого составляет до 700 долларов. Уже продано 20 тысяч экземпляров данного оружия, которое, по мнению создателя, может быть незаменимым во время зомби-апокалипсиса.

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