Пауки-крабы: Ученые назвали самое быстрое и прыткое животное на Земле

Американские ученые после ряда исследований установили, что пауки-крабы являются самыми прыткими животными на Земле.

Пелагея Лебединская

Пауки-крабы обитают в лесах Южной и Восточной Азии, во время своей охоты, они нападают на свою жертву сидя в засаде. Эти пауки умеют разворачиваться вокруг своей оси на 360 градусов, а также наносить удар по своей жертве со скоростью лишь за восьмую долю секунд. Насекомое успевает развернуться, напасть и даже укусить свою добычу всего лишь за 0,12 секунд. Эксперты утвердили, что такая скорость свойственна пауку-крабу благодаря очень развитой анатомии лап, и непредсказуемому поведению, которое способствует секундному развороту и мгновенному вонзанию своих зубов в добычу.Отметим, что со слов ученых секреты этой скорости и мастерства пауков-крабов могут помочь в создании очень прытких высокотехнологических роботов.