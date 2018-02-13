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| | Ученые МГУ: Между длиной пальцев и плодовитостью есть связь

Ученые МГУ: Между длиной пальцев и плодовитостью есть связь

Вчера, 19:31
Учеными-антропологами из МГУ выяснено, что в зависимости от длины указательного и безымянного пальцев на руках, женщины могут быть более или менее плодовиты. Длина пальцев может быть связана с уровнем здоровья, психологическими, физиологическими характеристиками человека.

Ученые МГУ: Между длиной пальцев и плодовитостью есть связь

 

Ученые-антропологи МГУ вместе с исследователями из Израиля определили, что у представителей чувашской национальности есть зависимость между длиной безымянного и указательного пальцев и возникновением заболевания остеоартрита кистей, а также продолжительности периода репродуктивной активности организма женщин и возрастом появления менопаузы.

В ходе изучения 800 мужчин и более 730 женщин чувашской национальности в возрасте от 18 до 90 лет были проведены морфологические измерения тел. Таким образом, выявлено, что у чувашек, чей указательный палец длиннее безымянного, способность к рождению сохраняется на три года дольше. У людей, у которых безымянный палец правой руки длиннее, чем указательный, оказалась большая предрасположенность к заболеванию остеоартритом. Специалисты предполагают, что разница в длине пальцев может быть обусловлена количеством тестостерона в теле матери во время вынашивания плода.
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