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| | Ученые обнаружили редкое издание 300-летней Камасутры

Ученые обнаружили редкое издание 300-летней Камасутры

Сегодня, 16:58
В Великобритании ученые обнаружили редкое издание, датированное 1720 годом. Книга уникальна тем, что является древним аналогом современной Камасутры.

Ученые обнаружили редкое издание 300-летней Камасутры

 

Специалист по оцениванию древних рукописей из Хэнсона Джим Спенсер утверждает, что уникальная книга была написана ещё в то время, когда людей сжигали заживо на кострах, обвиняя в колдовстве. В книге говорится о том, что человек «чудо света », которому все подчинено. Между тем женщины описаны, как «существа», которые склонны к сексуальному притворству.

Также в книге описаны редкие сексуальные техники и рекомендации для беременности. Сообщается, что книга выставлена на аукцион, который состоится 27 марта в библиотеки Hansons в Этвалле, Дербишир.
Светлана Славянская
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