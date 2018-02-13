Ученые обнаружили редкое издание 300-летней Камасутры

Специалист по оцениванию древних рукописей из Хэнсона Джим Спенсер утверждает, что уникальная книга была написана ещё в то время, когда людей сжигали заживо на кострах, обвиняя в колдовстве. В книге говорится о том, что человек «чудо света », которому все подчинено. Между тем женщины описаны, как «существа», которые склонны к сексуальному притворству.
Также в книге описаны редкие сексуальные техники и рекомендации для беременности. Сообщается, что книга выставлена на аукцион, который состоится 27 марта в библиотеки Hansons в Этвалле, Дербишир.