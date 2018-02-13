Ученые обнаружили редкое издание 300-летней Камасутры

В Великобритании ученые обнаружили редкое издание, датированное 1720 годом. Книга уникальна тем, что является древним аналогом современной Камасутры.

Светлана Славянская

Специалист по оцениванию древних рукописей из Хэнсона Джим Спенсер утверждает, что уникальная книга была написана ещё в то время, когда людей сжигали заживо на кострах, обвиняя в колдовстве. В книге говорится о том, что человек «чудо света », которому все подчинено. Между тем женщины описаны, как «существа», которые склонны к сексуальному притворству.Также в книге описаны редкие сексуальные техники и рекомендации для беременности. Сообщается, что книга выставлена на аукцион, который состоится 27 марта в библиотеки Hansons в Этвалле, Дербишир.