Ученые создали портативный детектор кокаина

Группа ученых из США создала портативный детектор наркотиков. Для того чтобы определить, есть ли в организме запрещенные вещества, достаточно взять анализ слюны.

Виктория Озерова

Преподаватели и учащиеся Международного университета Флориды создали и запатентовали набор для портативного проведения анализа на наличие кокаина. С помощью разработки, правоохранители смогут не только быстро определить, употреблял ли подозреваемый запрещенные вещества, но и узнать состав подозрительного порошка. Принцип действия такого набора довольно прост: надо добавить слюну или порошок в специальный химический раствор, если под действием УФ-лампы он начинает светиться, значит там есть кокаин.Такие наборы помогут правоохранителям сэкономить деньги и время, так как все известные процедуры по выявлению наркотиков очень дорого стоят и проводятся долго. В ближайшее время авторы набора собираются получить лицензию и запустить разработку в производство.