Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора Ирина Пегова захотела перемен в жизни и начала с внешности Поклонники обеспокоены внешним видом Анджелины Джоли В неизлечимых пациентах учёные нашли лекарство от рака Друг Гурченко показал эксклюзивные кадры, снятые перед смертью актрисы Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром
| | Ученые создали портативный детектор кокаина

Ученые создали портативный детектор кокаина

Сегодня, 16:59
Группа ученых из США создала портативный детектор наркотиков. Для того чтобы определить, есть ли в организме запрещенные вещества, достаточно взять анализ слюны.

Ученые создали портативный детектор кокаина

 

Преподаватели и учащиеся Международного университета Флориды создали и запатентовали набор для портативного проведения анализа на наличие кокаина. С помощью разработки, правоохранители смогут не только быстро определить, употреблял ли подозреваемый запрещенные вещества, но и узнать состав подозрительного порошка. Принцип действия такого набора довольно прост: надо добавить слюну или порошок в специальный химический раствор, если под действием УФ-лампы он начинает светиться, значит там есть кокаин.

Такие наборы помогут правоохранителям сэкономить деньги и время, так как все известные процедуры по выявлению наркотиков очень дорого стоят и проводятся долго. В ближайшее время авторы набора собираются получить лицензию и запустить разработку в производство.
Виктория Озерова
Новости по теме
Ученые создали революционный детектор вирусов
Ученые создали революционный детектор вирусов

Американские ученые впервые смогли создать универсальный детектор вирусов, который возможно будет применять в любом месте.

Ученые: анализ мочи поможет определить наличие рака
Ученые: анализ мочи поможет определить наличие рака

Группа американских ученых разработали специальный и доступный тест, который поможет определить наличие рака в организме по анализу мочи.

В Мадриде задержан мужчина, прятавший сверток кокаина в трусах
В Мадриде задержан мужчина, прятавший сверток кокаина в трусах

Служба безопасности аэропорта Мадрида произвела задержание мужчины, пытавшегося провезти более 400 граммов кокаина. Как передает иностранное новостное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости