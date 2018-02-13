Ученые объяснили процесс формирования привычки

Входящие в Массачусетский университет технологий ученые провели исследование, в ходе которого смогли установить, опираясь на какой алгоритм мозг человека производит формирование рутинных привычек, среди которых чистка зубов, прием пищи, дорога на работу и прочие.

Николай Офицеров

На самом деле специалисты уже знали о том, что весьма важную роль в формировании привычек играет структура мозга, которая известна, как полосатое тело или же стриатум. Эксперимент проводился на крысах, которые получали вознаграждение за верное прохождение лабиринта. Когда животное решало задачу в первый раз, то нейроны полосатого тела были возбуждены в течении всего процесса, однако впоследствии, когда у крысы происходило привыкание к проводимому эксперименту, возбуждение фиксировалось лишь в самом начале и в конце испытания.Целью нового исследования было подтвердить данные выводы. Для этого ученые вновь обратились к поведению грызунов. Их тренировали нажимать на два рычажка в определённой последовательности. Правильное выполнение задачи приносило награду в виде лакомства. Само обучение заняло несколько недель.Теперь ученые уверены в том, что обнаруженный паттерн активности нейронов стриатума действительно может отвечать за объединение ряда действий в единую привычку.