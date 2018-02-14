Учёные: Млечный Путь воскрес после взрыва 12 млрд лет назад

Учёные заявили о том, что галактика под названием Млечный Путь, в которой расположена Земля, около 12 миллиардов лет назад воскрес после того, как в его центре случился масштабный взрыв.

Александр Вест

Специалисты пояснили, что самые глобальные процессы во Вселенной происходят в весьма сдержанном темпе, который обусловлен грандиозными размерами происходящих событий и колоссальной массы объектов в космосе, которые в них вовлечены. По мнению специалистов, многие системы в данный момент находятся в процессе масштабных взрывов, которые со стороны практически невидимы, однако, развиваются они, следуя заготовленному плану. Так, галактика под кодовым наименованием NGC 1068, располагающаяся в созвездии Кит, находится на стартовом этапе взрыва. Отметим, что галактика NGC 4486, находящаяся в созвездии Девы уже совершила выброс плазмы в открытый космос.Эксперты полагают, что Млечный Путь расцвёл после своего воскресения, которое произошло следом за грандиозным взрывом, произошедшем в самом её центре.