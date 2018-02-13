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| | Учные из США предрекли глобальную катастрофу

Учные из США предрекли глобальную катастрофу

Сегодня, 15:47
Американские ученые, после изучения резкого поднятия уровня воды в морях и океанах, пришли к выводу, что скорее всего ближе к концу этого века будет потоп, который затопит многие города во всем мире.

Учные из США предрекли глобальную катастрофу

 

Эксперты, изучая данные, передаваемые спутниками, которые собирают уже 25 лет для построения климатической модели роста уровня моря, обнаружили резкое поднятия воды. Например, с 2005 по 2010 год уровень воды поднялся на 65 сантиметров. Ученые утверждают, что с каждым годом уровень воды в океанах будет подниматься все больше и больше. Это происходит из-за глобального потепления в Гренландии и Антарктиде, которое приводит к таянию ледников.

Отметим, что ученые прогнозируют потоп на побережьях Южной Флориды, Бангладеша, Шанхая и части Вашингтона, которое нанесет страшный урон глобального масштаба.
Пелагея Лебединская
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