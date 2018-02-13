Учные из США предрекли глобальную катастрофу

Эксперты, изучая данные, передаваемые спутниками, которые собирают уже 25 лет для построения климатической модели роста уровня моря, обнаружили резкое поднятия воды. Например, с 2005 по 2010 год уровень воды поднялся на 65 сантиметров. Ученые утверждают, что с каждым годом уровень воды в океанах будет подниматься все больше и больше. Это происходит из-за глобального потепления в Гренландии и Антарктиде, которое приводит к таянию ледников.
Отметим, что ученые прогнозируют потоп на побережьях Южной Флориды, Бангладеша, Шанхая и части Вашингтона, которое нанесет страшный урон глобального масштаба.