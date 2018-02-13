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| | Уральский геолог рассказал о размерах Челябинского метеорита

Уральский геолог рассказал о размерах Челябинского метеорита

Сегодня, 15:40
Сергей Колисниченко, уральский геолог, рассказал какую массу теряют метеориты за время прохождения через плотные слои атмосферы.

Уральский геолог рассказал о размерах Челябинского метеорита

 

На примере небесного тела, упавшего в 2013 году в озеро Чебаркуль, Колесниченко вычислил первоначальную массу метеорита. Ранее это было невозможно сделать по чисто техническим соображениям. Не было должной фото- и хронофиксации падения обломков. 15 февраля 2013 года челябинский метеорит под углом восемнадцать градусов вошел в атмосферу Земли. Первоначальные его размеры были с шестиэтажный дом, а масса составляла семь тысяч тонн. По мере движения в околоземном пространстве, метеорит ломался на мелкие куски. Хвост этих обломков тянулся за основным ядром целых восемьдесят километров. В озеро упало ослабленное тело массой всего двести тонн.

Если бы небесный камень упал на две минуты раньше, то эффект был бы совсем другой, так как приземлилось бы уже не 200, а 900 тонн вещества, что ощущалось бы не в региональном, а в планетарном масштабе.
Сергей Денисов
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