Уральский геолог рассказал о размерах Челябинского метеорита

Сергей Колисниченко, уральский геолог, рассказал какую массу теряют метеориты за время прохождения через плотные слои атмосферы.

Сергей Денисов

На примере небесного тела, упавшего в 2013 году в озеро Чебаркуль, Колесниченко вычислил первоначальную массу метеорита. Ранее это было невозможно сделать по чисто техническим соображениям. Не было должной фото- и хронофиксации падения обломков. 15 февраля 2013 года челябинский метеорит под углом восемнадцать градусов вошел в атмосферу Земли. Первоначальные его размеры были с шестиэтажный дом, а масса составляла семь тысяч тонн. По мере движения в околоземном пространстве, метеорит ломался на мелкие куски. Хвост этих обломков тянулся за основным ядром целых восемьдесят километров. В озеро упало ослабленное тело массой всего двести тонн.Если бы небесный камень упал на две минуты раньше, то эффект был бы совсем другой, так как приземлилось бы уже не 200, а 900 тонн вещества, что ощущалось бы не в региональном, а в планетарном масштабе.