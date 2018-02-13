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| | Человек или пришелец?: ДНК показало, кому принадлежал вытянутый череп, найденный в Перу

Человек или пришелец?: ДНК показало, кому принадлежал вытянутый череп, найденный в Перу

Сегодня, 14:42
Ученые провели уникальный анализ ДНК, чтобы определить, кому мог принадлежать странный череп вытянутой формы, который ученые нашли в Перу. Результаты исследования могут открыть тайну, принадлежит ли череп инопланетному существу.

Человек или пришелец?: ДНК показало, кому принадлежал вытянутый череп, найденный в Перу

 

Исследователь Брайан Фёрстер, который является директором Музея истории Паракаса, опубликовал детали испытаний ДНК над уникальным вытянутым черепом, которые, по его словам, были проведены совместно с правительством Перу. Ученые подтвердили, что череп все-таки не имеет инопланетного происхождения и принадлежал древним людям.

 

Ранее ученые предполагали, что удлинённая форма черепа могла принадлежать неандертальцам и даже инопланетным гибридам, которые образовались в результате полового контакта между людьми и инопланетянами. Напомним, что найденный в Перу череп на 25 процентов больше и на 60 процентов тяжелее обычных человеческих черепов.
Светлана Славянская
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