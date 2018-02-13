Человек или пришелец?: ДНК показало, кому принадлежал вытянутый череп, найденный в Перу

Ученые провели уникальный анализ ДНК, чтобы определить, кому мог принадлежать странный череп вытянутой формы, который ученые нашли в Перу. Результаты исследования могут открыть тайну, принадлежит ли череп инопланетному существу.

Исследователь Брайан Фёрстер, который является директором Музея истории Паракаса, опубликовал детали испытаний ДНК над уникальным вытянутым черепом, которые, по его словам, были проведены совместно с правительством Перу. Ученые подтвердили, что череп все-таки не имеет инопланетного происхождения и принадлежал древним людям.

Светлана Славянская

Ранее ученые предполагали, что удлинённая форма черепа могла принадлежать неандертальцам и даже инопланетным гибридам, которые образовались в результате полового контакта между людьми и инопланетянами. Напомним, что найденный в Перу череп на 25 процентов больше и на 60 процентов тяжелее обычных человеческих черепов.