Человек или пришелец?: ДНК показало, кому принадлежал вытянутый череп, найденный в Перу

Исследователь Брайан Фёрстер, который является директором Музея истории Паракаса, опубликовал детали испытаний ДНК над уникальным вытянутым черепом, которые, по его словам, были проведены совместно с правительством Перу. Ученые подтвердили, что череп все-таки не имеет инопланетного происхождения и принадлежал древним людям.
Ранее ученые предполагали, что удлинённая форма черепа могла принадлежать неандертальцам и даже инопланетным гибридам, которые образовались в результате полового контакта между людьми и инопланетянами. Напомним, что найденный в Перу череп на 25 процентов больше и на 60 процентов тяжелее обычных человеческих черепов.