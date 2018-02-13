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| | Учёные сумели вырастить из стволовых клеток функционирующие почки

Учёные сумели вырастить из стволовых клеток функционирующие почки

Сегодня, 14:33
Впервые специалисты сумели вырастить в живом организме ткани человеческой почки. Произведённые ткани, способные производить мочу, были образованы с помощью стволовых клеток.

Учёные сумели вырастить из стволовых клеток функционирующие почки

 

Именитое издание Steam Cell Reports опубликовало информацию о том, что группе учёных удалось вырастить в лабораторных условиях почечные клубочки, являющиеся микроскопическими частями человеческого органа, которые они взрастили с помощью стволовых эмбриональных клеток. Вещество, полученное в результате выращивания таких клеток, эксперты совместили с соединительной тканью, роль которой выполняла гелеподобная субстанция. Полученный раствор был введён под кожу лабораторной мыши.

После трёх месяцев специалисты осмотрели грызуна и обнаружили, что у него под кожей образовались функциональные единицы почек – нефроны, которые развились внутри мыши, как и капилляры. Однако, в виду отсутствия артерии, которая бы обеспечивала приток крови к органам, данная почка не является полностью дееспособной, в связи с чем специалисты обратились к хирургам за помощью.
Александр Вест
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