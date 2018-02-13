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| | Ученые наделили графен свойствами золота

Ученые наделили графен свойствами золота

Сегодня, 14:27
Ученые наделили графен свойствами золота и кобальта. Разработкой занимались физики из Петербурга.

Ученые наделили графен свойствами золота

 

Графен характерен отличной электрической проводимостью, а взаимодействуя с кобальтом и золотом, он способен "поглощать" особенности металлов. Ученые из Северной столицы синтезировали механизм, состоящий из графена на магнитном кобальте с содержанием золота, что приводит к его намагничиванию. После этого физики проанализировали полученный результат.

Использовать такой графен можно в квантовом компьютере. Главной сложностью прототипов подобных устройств является скорость: элементы данных (кубиты) не могут сделать нужное число операций и сохранить итог вычислений по причине взаимодействия с внешней средой. Решить эту проблему могут кубиты из квантовых ресурсов на основе магнитного графена.
Никита Готский
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