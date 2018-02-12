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| | Эффект плацебо помог справится с синдромом раковой усталости

Эффект плацебо помог справится с синдромом раковой усталости

Вчера, 23:06
Как выяснили учёные из Бирмингема, таблетки-пустышки лечат онкологическую усталость. Учёные из США сравнили эффективность лечения лекарственными веществами и открытым плацебо. Журнал Scientific Reports опубликовал статью с таким интересным фактом.

Эффект плацебо помог справится с синдромом раковой усталости

 

У пациентов на стадии ремиссии очень часто наблюдается синдром усталости от ракового заболевания. Проявляется состояние физическим и эмоциональным истощением, больной чувствует себя крайне подавлено и устало. Поводом для такого синдрома является длительный стресс, который накапливался во время всего периода заболевания. Даже после победы над своим недугом 38% пациентов говорят о своей усталости после полного выздоровления.

На данным момент пациенты могут лечиться от такого состояния двумя способами: увеличение физической активности и вмешательство психологов, второй вариант заключается на приеме седативных медикаментов или психостимуляторов.

Эффект плацебо помог справится с синдромом раковой усталости

 

Специалисты из Университета Алабамы в Бирмингеме во главе Кевина Фонтейна испытали на своих пациентах роль плацебо от синдрома раковой усталости. Больным заранее поведали о приёме «пустышек». Такой метод в медицине называют – открытое плацебо.

В течении трёх недель проходил процесс исследования. В эксперименте было 74 пациента, которые полностью вылечились от онкологического заболевания в течении полугода или даже десяти лет. Больных попросили, чтобы они оценил свой порог усталости по десятибалльной шкале, у кого уровень достигал выше четырех, брали на лечение методом открытого плацебо. Участников разделили на две группы, где одних лечили традиционными методами, а других с помощью «пустышек».

Эффект плацебо помог справится с синдромом раковой усталости

 

Пациенты из плацебо-группы принимали по две псевдоисцеляющей таблетке в течение всего эксперимента. По окончанию пациенты прошли тест, в котором рассказали о своих ощущениях. Плацебо-группа сообщила, что 29% чувствуют улучшение и 39% почувствовали улучшения в плане жизни в целом, по сравнению с участниками, которые проходили традиционное лечение. Позже участникам из группы обыденной терапии предложили попробовать плацебо и результаты удивили: показатели улучшились на 23% и на 35%.

Эффект плацебо помог справится с синдромом раковой усталости

 

Таким образом, эксперты смогли показать, что не смотря на то, что пациенту было известно о свойствах препарата, который не несет никаких лекарственных веществ, можно добиться положительного результата. Учёные теперь собираются развивать данный метод, возможно именно он станет основой для лечения онкологической усталости.
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