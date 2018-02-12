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| | Ученые создали механизм для смартфона, различающий взрослых и детей

Ученые создали механизм для смартфона, различающий взрослых и детей

Вчера, 22:06
Американские и китайские ученые создали алгоритм, распознающий с первого свайпа, кто пользовался смартфоном, при необходимости блокируя экран. О своей работе авторы сообщат в ходе форума, который ныне проходит в Аризоне.

Ученые создали механизм для смартфона, различающий взрослых и детей

 

Научные сотрудники Университета Южной Каролины и Чжэцзянского университета сконструировали механизм iCare, который способен выяснить с первого свайпа, кто взял гаджет в руки ребенок или взрослый человек, а в случае необходимости он блокирует смартфон. Данная программа принимает во внимание отличия в геометрии ладоней и сноровке, в которой мобильными аппаратами пользуются взрослые и дети, точность распознавания с первого свайпа равна 84%.

В процессе создания механизма эксперты обнаружили более 30 различий в геометрии ладоней, позволявших описать характерные для детей особенности держания в ладонях смартфона. Далее они разработали алгоритмы машинного обучения в целях классификации характеристик. Два алгоритма из трех смогли отличать взрослых от детей с 84%-й точностью после первого свейпа, а после восьми таких процедур меткость составила уже 97%.
Никита Готский
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