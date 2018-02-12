Физики измерили массу самой большой частицы во Вселенной

Европейские ученые смогли измерить самую большую частицу во Вселенной W-бозон. Научное исследование было проведено на Большом адронном коллайдере.

Никита Готский

Физики рассказали о своей научной работе, в процессе которой они вычислили массу W-бозона, которая является фундаментальной частицей и переносчиком отрицательного взаимодействия. Эксперты обнародовали результат исследования: 80 тысяч 19 мегаэлектровольт. Данный итог сравним со Стандартной моделью физики частиц. Эта гипотеза описывает известные частицы и их взаимодействие. Эксперимент европейских физиков был осуществлен на основе исследования 14 миллионов W-бозонов, изучающихся на протяжении последних семи лет при помощи коллайдера.Вышеупомянутый W-бозон считается в научном мире наибольшей частицей во Вселенной. Дальнейшее изучение частиц поможет улучшить анализ Стандартной модели физики.