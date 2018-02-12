"Кофеманы" живут дольше: Раскрыты целебные свойства излюбленного гурманами напитка

Не прекращаются споры относительно пользы и вреда кофе. И большинство уже согласны с тем, что 2-3 чашки не лишенного своеобразного аромата пития здоровому не повредят, а вот содержащийся в нем кофеин воспрепятствует вырабатыванию аденозина, который вызывает у человека сонливость. Также кофе способствует улучшению работы мозга, концентрации человека и внимательности, так как содержит столь полезный кофеин. К тому же кофе помогает организму вырабатывать эндорфины, улучшающие настроение. А согласно тринадцатилетним исследования НРИ доказали, что постоянно употребляющие кофе на шестнадцать процентов реже подвергаются риску преждевременной смерти.

Януш Серпнень

Кофе, как и любой напиток, имеет как плюсы, так и минусы. Со слов специалистов, не следует превышать дозу и необходимо прислушиваться к противопоказаниям, тогда кофе принесет пользу, а вот пить его как попало - этим можно принести себе только вред. Чем же полезен этот влекущий кофеманов напиток? Кроме перечисленных выше свойств кофе, расширяя сосуды головного мозга, устраняет спазм, вызывающий головную боль. Постоянно пьющие кофе, от одной до трех чашек в день, защищают себя от рака почек, печени и кишечника, что связанно с действием кофейных антиоксидантов - токоферола и кофеиновой кислоты. Помимо этого, выпивая кофейную дневную норму, любители кофе защищают свой организм от образования холестериновых камней в желчном пузыре, замедляя процедуру кристаллизации холестерина и ускоряя отток желчи. Также кофе способствует сжиганию жира благодаря ускоренному обмену веществ.Но с другой стороны при избытке, когда кофе пьют очень крепкий и часто, возможно истощение нервной системы, что приводит к раздражительности, депрессии, учащенному сердцебиению, а также бессоннице. Допустимая доза заварки сухого порошка - 1 десертная ложка молотого кофе на сто грамм воды. К тому же по причине выраженного мочегонного эффекта кофе выводит минералы (кальций, магний и иные полезные микроэлементы). Поэтому любители крепкого напитка могут испытывать ослабление организма, депрессивное состояние. У них возможны проблемы в области сердца, а также мигрень. Помешать выводу минералов возможно добавив в кофе молоко либо сливки и употребляя препараты, которые содержат минералы.Помимо этого кофеин выводит из организма витамин В1, обеспечивающий и регулирующий углеводный обмен и работу нервных окончаний. Нехватка В1 ухудшает кожу и волосы, делая их сухими. Кроме того, становится хуже память. Пополнить организм этим витамином любители кофе могут употреблением в пищу отрубного хлеба, орехов и различных блюд с использованием говяжьей печенки.Но все же есть и те, кому кофе категорически противопоказан. К ним относятся больные глаукомой, так как этот напиток возможно обострит его течение. Не рекомендуется кофе при выраженном атеросклерозе, сердечной аритмии, отложении камней в жёлчном пузыре и жёлчных протоках, сахарным диабетом, а также страдающим бессонницей.