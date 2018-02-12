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| | Самцы веслоногих лягушек оказались заботливыми отцами

Самцы веслоногих лягушек оказались заботливыми отцами

Вчера, 20:47
Биологи установили, что самцы веслоногих лягушек Raorchestes chalazodes являются очень заботливыми отцами. Они сначала ищут укромное место для кладки яиц, чтобы их не смыло дождем, а после отложения самкой икры отцы-лягушки охраняют свое потомство от хищников и сородичей-каннибалов.

Самцы веслоногих лягушек оказались заботливыми отцами

 

Лягушки Raorchestes chalazodes обитают только в тропических лесах Западных Гат. Этот вид ведет активный образ жизни по ночам, а днем прячется и спит. Размер данных особей - 2,5-3 сантиметра. Самцы ищут место для икромета самок, а после тщательно охраняют свое потомство. При приближении к икре хищника заботливый отец кидается на него или создает душераздирающий крик. Самец находится возле икринок до тех пор пока не вылупятся головастики.

Отметим, что некоторые икринки защищают сами себя. Например, головастики красноглазой древесной лягушки, начинают вылупляются за несколько секунд до опасности и падают в воду.
Пелагея Лебединская
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