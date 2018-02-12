Ученые создали "губку" для выведения ионов металла из воды

Нанометровые «губки» способны удалять ионы металлов и соль из жидкости. Исследованием занимались американские, китайские и австралийские ученые.

Никита Готский

Ученые нашли материал, который может задерживать соль и ионы металлов так, как это делает клеточная мембрана. Его обнаружили при работе с металоорганическими каркасами, которые формируют пористую структуру. Подобные «губки» умеют захватывать и удерживать всевозможные соединения, включая имеющиеся в воде ионы металлов. Эксперты предлагают применять мембраны из такого материала с нанометровыми порами для удаления щелочных металлов из раствора ионов.Представители Университета Монаша сообщают, что теперь они могут использовать полученные итоги для опреснения воды. Новый метод лучше тем, что предлагает более затратный способ, тогда прежние технологии требуют много энергии и материальных средств.