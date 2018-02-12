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| | Ученые при помощи наночастиц в мозге заставили мышей бояться

Ученые при помощи наночастиц в мозге заставили мышей бояться

Вчера, 18:39
Ученым удалось разработать новый способ активации нейронов, экспрессирующих белок каналородопсин. При помощи ап-конверсионных наночастиц эксперты превратили тепло в мозге в свет и заставили мышей чувствовать страх даже в безопасных местах.

Ученые при помощи наночастиц в мозге заставили мышей бояться

 

Ранее для того, чтобы направить активность отдельных групп нейронов, вырабатывающих белок, пропускающий ток и вызывающий деполяризацию мембраны нейрона, приходилось водить подопытным оптоволокно. Другой метод предложили специалисты из Японии и Сингапура. Эксперты активировали нейроны при помощи ап-конверсионных наночастиц. Данные частицы изготовлены из ионов металлов ряда лантаноидов и покрыты оксидом кремния. Введя их в мозг мышей, ученые смогли заставить животных бояться даже в безопасном месте.

Открытие может быть использовано на людях: для лечения болезни Паркинсона и большого депрессивного расстройства, но для этого нейроны нужно генетически модифицировать.
Виктория Озерова
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