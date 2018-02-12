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| | В Сети посмеялись над Илоном Маском: Пуск ракеты, блуждающий кабриолет или такси для пришельцев?

В Сети посмеялись над Илоном Маском: Пуск ракеты, блуждающий кабриолет или такси для пришельцев?

Вчера, 18:34
Приватная американская компания, изготовитель космической техники, штаб-квартира которой находится в калифорнийском Хоторне, Space Exploration Technologies Corporation не так давно запустила Falcon Heavy с космодрома в КЦ им. Кеннеди в штате Флорида и при этом сопроводила старт трансляцией в соцсетях. В качестве полезного груза, созданная для полетов на Луну и Марс сверхтяжелая ракета-носитель грузоподъемностью около 64 тонн, прихватила с собой красный электромобиль Tesla Roadster, в котором будет непрерывно звучать песня Дэвида Боуи Space Oddity.

В Сети посмеялись над Илоном Маском: Пуск ракеты, блуждающий кабриолет или такси для пришельцев?

 

В пресс-службе компании SpaceX теперь говорят о завершении 45-летнего перерыва в пребывании человека в космосе. Также сообщая о двух счастливчиках - космических туристах, уже купивших «билеты» для полета вокруг Луны в 2018 г. В то же время руководитель компании заявил, что запущенный его личный электромобиль с «астронавтом», манекеном в скафандре, сидящим за приборной панелью с надписью Don't Panic, превысил орбиту Марса и устремился к поясу астероидов.

Обратите внимание на то, что это не просто запуск ракеты для Маска, а брошенный частником вызов владельцам миллиардных активов. Он всегда достигает своей цели - PayPal, переведенные на электричество машины, солнечные батареи, подземные скоростные поезда Гиперлуп, которые вскоре помчатся приведенные в действие тяготением Земли. И вот теперь демонстрация управления космосом. Основатель компании SpaceX Илон Маск продолжает захватывать все основные узлы цивилизации - финансы, энергетику, транспорт, космос и СМИ.

В то же время уфологи уже утверждают, что полет электромобиля видели не одни жители Земли, а, по всей видимости, также и инопланетяне. Так на удивительные огни, по предположению исходящие от темных космических шарообразных летающих аппаратов, находящихся поблизости от Tesla Roadster, обратили внимание сразу несколько специалистов.

Этот запуск произвел фурор во всем мире, и вызвал массовый выброс комментариев и различных мемов в Сети. Кто-то назвал новенькую Tesla хорошим подарком, обрадовавшим Мэтта Дэймона, в одиночку, выживающего на Марсе. Кому-то привиделся Винсент Вега, персонаж Джона Траволты из «Криминального чтива». Были и фото кабриолета с приветствием от водителя Uber, ждущего снаружи электромобиля.

Не забыли и о противниках того, что Земля круглая. Специально для них поместили картинку с плоской Землей и летящим навстречу кабриолетом. Напомнили и о легком превышении скорости где-то над Австралией, о версии режиссеров «Звездного пути» и о том как будет выглядеть космос в 2028 г. Кому-то этот полет указал, куда отправился персонаж Пола Уокера из 7-й части «Форсажа». А на одном из коллажей перед космическим кабриолетом неожиданно появился полицейский с вопросом: «Нарушаем?». В общем, блуждающий кабриолет вызвал массу поводов для разговоров, и наверняка, так и останется в памяти как предоставленное пришельцам такси, или что-то в этом роде.
Януш Серпнень
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