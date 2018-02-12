Ученые рассказали о трудном прошлом астероида Оумуамуа

Международная группа ученых изучила параметры вращения и траектории астероида Оумуамуа и пришла к выводу, что хаотическое перемещение космического тела указывает на его трагическое прошлое: объект пережил разрушительное столкновение с другим астероидом.

Виктория Озерова

19 октября прошлого года астроном Роб Уерик обнаружил астероид Оумуамуа. Небесное тело привлекло внимание ученых из-за необычной формы «корабля пришельцев» и хаотичного вращения. Наблюдение специалистов говорит о том, что данный объект не имеет ни постоянного периода, ни оси вращения, в отличие от остальных астероидов, и прилетел из-за пределов Солнечной системы. Ученые попытались выяснить, что же стало причиной такого «странного поведения» космического тела в пространстве, и определили, что основанием могло быть столкновение с другим объектом в родной звездной системе.Астрономы уточняют, что хаотично вращаться Оумуамуа будет еще один миллиард лет.