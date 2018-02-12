Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром Василия Ливанова шокировало состояние Армена Джигарханяна Кардашьян повеселила фанатов снимком у мусорника Пользователи Сети не хотят видеть новости о катастрофах и знать погибших Девственница из Канады забеременела в 29 лет с помощью ЭКО из-за отвращения к сексу Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю
| | Ученые рассказали о трудном прошлом астероида Оумуамуа

Ученые рассказали о трудном прошлом астероида Оумуамуа

Вчера, 17:26
Международная группа ученых изучила параметры вращения и траектории астероида Оумуамуа и пришла к выводу, что хаотическое перемещение космического тела указывает на его трагическое прошлое: объект пережил разрушительное столкновение с другим астероидом.

Ученые рассказали о трудном прошлом астероида Оумуамуа

 

19 октября прошлого года астроном Роб Уерик обнаружил астероид Оумуамуа. Небесное тело привлекло внимание ученых из-за необычной формы «корабля пришельцев» и хаотичного вращения. Наблюдение специалистов говорит о том, что данный объект не имеет ни постоянного периода, ни оси вращения, в отличие от остальных астероидов, и прилетел из-за пределов Солнечной системы. Ученые попытались выяснить, что же стало причиной такого «странного поведения» космического тела в пространстве, и определили, что основанием могло быть столкновение с другим объектом в родной звездной системе.

Астрономы уточняют, что хаотично вращаться Оумуамуа будет еще один миллиард лет.
Виктория Озерова
Новости по теме
Учёные нашли на астероиде Оумуамуа жизнь
Учёные нашли на астероиде Оумуамуа жизнь

Британские ученые обнаружили на поверхности астероида Оумуамуа жизнь. Представители журнала Nature Physics подтверждают эту информацию.

Ученые рассказали о пути астероида Оумуамуа
Ученые рассказали о пути астероида Оумуамуа

Ученые рассказали о проделанном пути межзвездного «посланника» - астероида Оумуамуа, свои выводы эксперты продемонстрировали в виде моделирования на записи.

Ученые хотят догнать астероид Оумуамуа, прилетевший в Солнечную систему
Ученые хотят догнать астероид Оумуамуа, прилетевший в Солнечную систему

Астрономы предложили догнать ранее прилетевший в Солнечную систему астероид Оумуамуа. Это может помочь расширить знания о технологических рубежах изучения

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости