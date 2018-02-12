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| | Физики назвали "парадоксальным" ядро Земли

Физики назвали "парадоксальным" ядро Земли

Вчера, 17:16
Внутреннее ядро Земли противоречит законам физики, а его состав довольно парадоксален. Так считают американские ученые.

Физики назвали "парадоксальным" ядро Земли

 

Ядро Земли состоит из более чем одного слоя, где внутренняя его часть складывается из твердого металла, а внешняя из расплавленного железа. Такая структура ядра могла сформироваться в первые моменты жизни Земли 4,2 миллиарда лет назад. Физики из США создали компьютерную модель, которая показала, что теоретически подобного возникнуть не могло. В действительности ядро должно было стать твердым или остаться жидким. Если вначале ядро являлось однородным, то у него не могло бы сформироваться твердой внутренней части, но эксперты не знают в то же время, как ядро стало неоднородным почти мгновенно.

В качестве одной из гипотез выступает версия формирования куска металла размером в город, который стремился к центру ядра, но здесь неясно, как он возникнул и отчего не растворился после этого. Физик считают, что геологам следует заняться поиском ответом на все появившиеся вопросы о формирования планеты Земля.
Никита Готский
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