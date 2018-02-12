Российские астрономы опровергли данные учёных США об остывании Солнца

Научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии по изучению Солнца Сергей Богачев пообщался с отечественной прессой и дал комментарий относительно прогноза астрономов из Калифорнийского университета в Сан-Диего о скором резком снижении солнечной активности.

Николай Офицеров

», - утверждает Богачев.Стоит напомнить, что калифорнийские астрономы из Сан-Диего заявили, что вскоре Солнце резко начнет терять активность, что отразится на глобальных процессах, с которыми сталкивается планета Земля. Активность его растет и снижается, уверяют они, с периодичностью в 11 лет.Согласно прогнозу американских ученых, уже к 2050 году температура на поверхности Солнца будет опускаться до минимума Маундера, который впервые был отмечен в период с 1645 по 1715 год. Российские ученые со своими заокеанскими коллегами не согласны, потому и оспаривают их утверждения.