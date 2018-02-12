Российские астрономы опровергли данные учёных США об остывании Солнца

Российские астрономы опровергли данные учёных США об остывании СолнцаВчера, 17:14
«Строго научных данных для соответствующего прогноза пока попросту недостаточно. На данный момент проходит тренд о восходящей активности Солнца. Активность, скорее всего, будет постепенно увеличиваться и продолжаться это будет на протяжении ближайших десятилетий. Мы склонны к мысли о том, чтобы называть все происходящее эпохой глобального максимума. Существует понятие векового цикла. Тренд текущего глобального максимума продолжается приблизительно с 1950 года. Я предполагают, что он продержится где-то до 2050 года», - утверждает Богачев.
Стоит напомнить, что калифорнийские астрономы из Сан-Диего заявили, что вскоре Солнце резко начнет терять активность, что отразится на глобальных процессах, с которыми сталкивается планета Земля. Активность его растет и снижается, уверяют они, с периодичностью в 11 лет.
Согласно прогнозу американских ученых, уже к 2050 году температура на поверхности Солнца будет опускаться до минимума Маундера, который впервые был отмечен в период с 1645 по 1715 год. Российские ученые со своими заокеанскими коллегами не согласны, потому и оспаривают их утверждения.
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