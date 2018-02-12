В Китае нашли древнейшие иероглифы

По словам научных сотрудников Национального музея Китая, надписи были замечены археологами на керамических чашах, найденных во время раскопок. Данные надписи являются фрагментами нескольких иероглифов, нанесенных чернилами с помощью кисточки из шерсти.
Согласно предварительной версии, эти письмена связаны со старинными обрядами жертвоприношений. Осколок посуды обнаружили на развалинах древнего поселения в округе Чифэн. Этот поселок существовал в период 2200-1600 годов до нашей эры.
До этого древнейшими образцами иероглифов являлись надписи на панцирях и костях черепах. Самые ранние из них ученые датировали 1400 годом до рождества Христова, когда на территории современного Китая правили монархи династии Шан.