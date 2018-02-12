В Китае нашли древнейшие иероглифы

Китайские ученые смогли обнаружить самый древний вид иероглифов. Их возраст составляет 4000 лет.

Никита Готский

По словам научных сотрудников Национального музея Китая, надписи были замечены археологами на керамических чашах, найденных во время раскопок. Данные надписи являются фрагментами нескольких иероглифов, нанесенных чернилами с помощью кисточки из шерсти.Согласно предварительной версии, эти письмена связаны со старинными обрядами жертвоприношений. Осколок посуды обнаружили на развалинах древнего поселения в округе Чифэн. Этот поселок существовал в период 2200-1600 годов до нашей эры.До этого древнейшими образцами иероглифов являлись надписи на панцирях и костях черепах. Самые ранние из них ученые датировали 1400 годом до рождества Христова, когда на территории современного Китая правили монархи династии Шан.