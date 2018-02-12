Сон и спорт: Раскрыты самые неожиданные причины рака

По смертности населения лидерами являются заболевания сердца и сосудов и, конечно, онкологические заболевания. Причем, недугами этими страдают, как правило, граждане множества развивающихся и развитых стран.

Пока наиболее привычными нам причинами таких болезней становятся чаще всего курение, низкий уровень экологии, злоупотребление солярием и солнечными ваннами, а также румяная корочка на продуктах питания. Но эти самые распространенные причины, как говорится, у всех на слуху. Рак не так прост, как кажется на первый взгляд - его источником могут стать даже самые, казалось бы, безвредные привычки.Как выяснили ученые, косвенно способствовать возникновению онкологических заболеваний могут и другие причины. Например, сидячий образ жизни, от которого развивается рак легких и толстой кишки. При этом, люди, подверженные такому риску, могут даже посещать спортзал после долгого сидения на лекциях в институте или работы в офисе. Снизить опасность помогут периодические перерывы, во время которых необходимо проводить разминку.Установлено, что горячие напитки (от 65 градусов по Цельсию) вредны для пищевода, а на месте микроожога, вызванного горячим питьем, может начаться неконтролируемый рост новой ткани, клетки мутируют и развивается опухоль. Пересадка донорских органов, даже закончившаяся успешным их приживлением - еще не повод расслабляться. Рак эпителия при трансплантации не такое уж редкое явление, во всяком случае, риск болезни повышается в 250 раз. Происходит это из-за лекарств, которые принимаются в ходе терапии и угнетают иммунную систему.Доказан вред стирола - основной составляющей пенополистирола, применяемого в производстве одноразовой посуды и медицинской тары. За счет его пенистой структуры лучше сохраняется температура напитков и продуктов. Но он провоцирует развитие онкологических заболеваний пищевода и поджелудочной железы. Вред от стирола даже сравнивают с курением, но врачи признают, что табак все же более опасен.Алкоголь в больших дозах приводит не только к раку печени, но и пищевода, а также молочной железы. Мужчины, работающие в ночную смену, находятся в зоне риска вследствие смещения естественных биоритмов организма. Следующий за ночной сменой отсыпной обычно приводит к нахождению в стадии отдыха чрезмерное количество времени, тогда как, по наблюдению врачей, если человек регулярно спит более 10 часов в сутки, а не 8, то он сильнее подвержен риску развития рака.Злоупотребление присыпками, содержащими тальк, в интимной гигиене приводит к раку яичников. Мышьяк, находящийся в коричневом рисе, если в процессе готовки постоянно игнорировать этап промывки крупы, приводит к постепенному накоплению и вызывает рак почек, легких, печени и кожи. Вышеупомянутое воздействие солнечных лучей вредно не только любителям солярия, но и тем, кто много летает на самолетах. В частности, радиация может воздействовать на членов экипажей и заядлых путешественников.