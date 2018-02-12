Новая система «интернета вещей» будет протестирована на МКС. Она будет предназначена для распознавания грузов, которые промаркируют радиометками, изготовленными по специальной технологии.

Сергей Денисов

Это так называемые «умные полки», которые позволяют вести автономный учет вещей. Алгоритм новой логистики позволит астронавтам оперативно находить нужный предмет и рациональнее использовать свое время. Потребность в «умных полках» возникла давно. Каждый космический челнок привозит на МКС гигантский список оборудования, номенклатура которого превышает иногда семь тысяч позиций.«Умные полки» оборудованы специальным считывающим механизмом, позволяющим за секунды обнаружить необходимую вещь. Первый стеллаж с радиометками отправится на станцию в сентябре 2018 года. По мнению специалистов, только на одной разгрузке экипаж сэкономит около сорока процентов отведенного норматива времени.