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| | Правительство США скрывает существование НЛО для спасения человечества

Правительство США скрывает существование НЛО для спасения человечества

Сегодня, 14:29
Экс-чиновник канадского министерства обороны Пол Хеллер заявил, что представители Белого дома намеренно скрывают факт существования НЛО. И делают это для того, чтобы спасти все человечество.

Правительство США скрывает существование НЛО для спасения человечества

 

Пол Хеллер на пресс-конференции с журналистами проинформировал, что власти США долгие годы скрывают факт того, что пришельцы уже прилетали на Землю. Более того, Пентагон впервые обнаружил НЛО ещё в далеких 90-х годах. Хиллер сообщил, что собственными глазами видел современные установки, которые предназначены для борьбы с пришельцами в воздухе.

Бывший министр утверждает, что гуманоиды намного развитие в интеллектуальном плане, нежели люди. И если гуманоиды не будут нападать на Землю, то партнерство с людьми могут привести к построению уникального мира.
Светлана Славянская
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