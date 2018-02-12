Правительство США скрывает существование НЛО для спасения человечества

Экс-чиновник канадского министерства обороны Пол Хеллер заявил, что представители Белого дома намеренно скрывают факт существования НЛО. И делают это для того, чтобы спасти все человечество.

Светлана Славянская

Пол Хеллер на пресс-конференции с журналистами проинформировал, что власти США долгие годы скрывают факт того, что пришельцы уже прилетали на Землю. Более того, Пентагон впервые обнаружил НЛО ещё в далеких 90-х годах. Хиллер сообщил, что собственными глазами видел современные установки, которые предназначены для борьбы с пришельцами в воздухе.Бывший министр утверждает, что гуманоиды намного развитие в интеллектуальном плане, нежели люди. И если гуманоиды не будут нападать на Землю, то партнерство с людьми могут привести к построению уникального мира.