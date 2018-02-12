В ОАЭ показали зонд для проекта поселения на Марсе

В воскресенье в Дубае прошел правительственный съезд. В рамках мероприятия специалисты космической организации Мухаммеда бен Рашида представили межпланетный зонд. Космический прибор предназначен для создания первого селения людей на Марсе. Реализовать программу ОАЭ намерены в 2117 году. Данное устройство должно будет всесторонне изучить Марс. В соответствии с задумкой разработчиков, зонд будет иметь на борту солнечные батареи, спектометр и тепловизор. Данное оборудование должно будет рассказать все о климате на Красной планете.
В ОАЭ ожидают, что проект Марс-2117 будет способствовать развитию образовательной системы в стране.