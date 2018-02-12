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| | В ОАЭ показали зонд для проекта поселения на Марсе

В ОАЭ показали зонд для проекта поселения на Марсе

Сегодня, 14:33
В ОАЭ показали, как будет выглядеть межпланетный зонд, который отправят на Марс для создания на планете человеческого селения. Специалисты космического центра Мухаммеда бен Рашида, работающие над данным проектом, выступили в Дубае на Всемирном правительственном саммите.

В ОАЭ показали зонд для проекта поселения на Марсе

 

В воскресенье в Дубае прошел правительственный съезд. В рамках мероприятия специалисты космической организации Мухаммеда бен Рашида представили межпланетный зонд. Космический прибор предназначен для создания первого селения людей на Марсе. Реализовать программу ОАЭ намерены в 2117 году. Данное устройство должно будет всесторонне изучить Марс. В соответствии с задумкой разработчиков, зонд будет иметь на борту солнечные батареи, спектометр и тепловизор. Данное оборудование должно будет рассказать все о климате на Красной планете.

В ОАЭ ожидают, что проект Марс-2117 будет способствовать развитию образовательной системы в стране.
Виктория Озерова
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