В ОАЭ показали зонд для проекта поселения на Марсе

В ОАЭ показали, как будет выглядеть межпланетный зонд, который отправят на Марс для создания на планете человеческого селения. Специалисты космического центра Мухаммеда бен Рашида, работающие над данным проектом, выступили в Дубае на Всемирном правительственном саммите.

Виктория Озерова

В воскресенье в Дубае прошел правительственный съезд. В рамках мероприятия специалисты космической организации Мухаммеда бен Рашида представили межпланетный зонд. Космический прибор предназначен для создания первого селения людей на Марсе. Реализовать программу ОАЭ намерены в 2117 году. Данное устройство должно будет всесторонне изучить Марс. В соответствии с задумкой разработчиков, зонд будет иметь на борту солнечные батареи, спектометр и тепловизор. Данное оборудование должно будет рассказать все о климате на Красной планете.В ОАЭ ожидают, что проект Марс-2117 будет способствовать развитию образовательной системы в стране.