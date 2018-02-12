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Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца

Сегодня, 14:47
Американские астрономы из обсерватории в Калифорнии, где работают исследователи университета Сан-Диего, заявили, что жителям Земли нужно готовиться к резкому охлаждению Солнца, которое наступит в 2050 году.

Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца


Снижение люминесцентной активности специалисты связывают с периодическими процессами остывания и нагревания подобных Солнцу звезд. Эта периодичность связана с активностью солнечных ветров, от которых зависит увеличение и уменьшение пятен на поверхности звезды. Этот вывод астрономов подкреплен серьезными статистическими данными, собранными за два десятка лет с приборов, специально запущенных для этого спутником. Он так и маркируется у американских астрономов – «Ультрафиолет».

Понижение люминисцентной активности Солнца отразится на общем климате Земли. По мнению ученых, уже к концу 20-х годов этого столетия планета будет испытывать первые «удары» малого ледникового периода, наподобие того, что был в середине 16 – начале 17 веков.


Сергей Денисов
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