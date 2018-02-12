Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца

Снижение люминесцентной активности специалисты связывают с периодическими процессами остывания и нагревания подобных Солнцу звезд. Эта периодичность связана с активностью солнечных ветров, от которых зависит увеличение и уменьшение пятен на поверхности звезды. Этот вывод астрономов подкреплен серьезными статистическими данными, собранными за два десятка лет с приборов, специально запущенных для этого спутником. Он так и маркируется у американских астрономов – «Ультрафиолет».
Понижение люминисцентной активности Солнца отразится на общем климате Земли. По мнению ученых, уже к концу 20-х годов этого столетия планета будет испытывать первые «удары» малого ледникового периода, наподобие того, что был в середине 16 – начале 17 веков.
Американские астрономы предупредили о скором охлаждении СолнцаСегодня, 14:47
По последним наблюдениям астрономов из Бирмингемского университета, активность Солнца в этом году находится на минимуме. Учёные опасаются, что такие изменения
Ученые из NASA несколько дней подряд не наблюдают на Солнце пятен. Такой казус может вызвать приход нового Ледникового периода, как это уже было не один раз.
С 3 июня ученые наблюдают так называемое «пустое» Солнце. За последние два года впервые астрономы не увидели на Солнце пятен, что может означать о