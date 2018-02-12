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| | Международный конгресс по НЛО обсудит вопрос похищения людей пришельцами

Международный конгресс по НЛО обсудит вопрос похищения людей пришельцами

Сегодня, 12:52
На этой недели состоится 27-й ежегодный международный конгресс по НЛО. Сообщается, что на этот раз эксперты обсудят шокирующие случаи, пришельцы похищали людей.

Международный конгресс по НЛО обсудит вопрос похищения людей пришельцами

 

Сообщается, что в среду, 14 февраля, состоится международный конгресс по НЛО, где соберутся опытные уфологи и специалисты со всего мира, чтобы обсудить вопросы инопланетного влияния. Кроме того, охотники за НЛО будут обсуждать необъяснимые случаи пропажи людей, которые могут быть связаны с пришельцами.

К примеру, конгресс посетит и уфолог Тревис Уолтон, который ранее утверждал, что он был похищен инопланетянами во время работы в Национальном лесу Апач-Ситгрейв в 1975 году. Также на конгрессе специалисты предоставят информацию о недавно обнародованной «Программе идентификации перспектив развития аэрокосмической угрозы» Министерства обороны США.
Светлана Славянская
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