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| | Ученые обозначили признаки успешного в сексе человека

Ученые обозначили признаки успешного в сексе человека

Сегодня, 13:14
Ученые рассказали о семи признаках, которые показывают успешность человека во время секса. Своим мнением по теме поделились сексологи Бетани Риччиарди и Кевин Дарне.

Ученые обозначили признаки успешного в сексе человека

 

Первый признак: это обожание самого процесса, нужно уметь доставить удовольствие как себе, так и своему партнеру. Эксперты советуют читать соответственную литературу, просматривать видео и применять игрушки. Второе правило: открытость в сексе и желание экспериментировать, в частности менять позиции. Большое значение имеет и неигнорирование прелюдии.

Уверенность в себе третий пункт. Это заключается в желании оставлять включенным свет, полностью раздеваться и носить нечто гиперсексуальное. Нужно уметь делать то, дабы достичь своего пика, рекомендуется брать инициативу в свои руки и не бояться показать, что нужно делать в постели - пункт 4.

Последние три правила заключается в уважении партнера, а именно сказать ему, как он хорош в постели, возможность больше отдавать, нежели получать. Стоит помнить и о внимательности: игнорировать сладострастные вздохи партнера нельзя ни в коем случае.
Никита Готский
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