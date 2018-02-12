Ученые обозначили признаки успешного в сексе человека

Ученые рассказали о семи признаках, которые показывают успешность человека во время секса. Своим мнением по теме поделились сексологи Бетани Риччиарди и Кевин Дарне.

Никита Готский

Первый признак: это обожание самого процесса, нужно уметь доставить удовольствие как себе, так и своему партнеру. Эксперты советуют читать соответственную литературу, просматривать видео и применять игрушки. Второе правило: открытость в сексе и желание экспериментировать, в частности менять позиции. Большое значение имеет и неигнорирование прелюдии.Уверенность в себе третий пункт. Это заключается в желании оставлять включенным свет, полностью раздеваться и носить нечто гиперсексуальное. Нужно уметь делать то, дабы достичь своего пика, рекомендуется брать инициативу в свои руки и не бояться показать, что нужно делать в постели - пункт 4.Последние три правила заключается в уважении партнера, а именно сказать ему, как он хорош в постели, возможность больше отдавать, нежели получать. Стоит помнить и о внимательности: игнорировать сладострастные вздохи партнера нельзя ни в коем случае.