Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком

Ученые придумали новый препарат для борьбы с раком. Научной работой занимались американские онкологи.

Никита Готский

По мнению медиков, если сочетать препараты, направленные против формирования новых клеток, и те лекарства, которые стимулируют иммунную систему, то реально абсолютно успешно противодействовать онкологии без побочных эффектов. К примеру, акситиниб способен блокировать процесс образования кровеносных сосудов в ткани, который в опухолях протекает довольно интенсивно. Новое средство Пембролизумаб уже одобрено медиками для лечения больных, страдающих раком головы, шеи, легких и мочевого пузыря.Ранее врачи создали нановакцину против онкологии. Она заставляет клетки атаковать опухоль. Антигены дают возможность лимфоцитам распознавать разные виды зловредных наростов.