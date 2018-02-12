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| | Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком

Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком

Сегодня, 11:36
Ученые придумали новый препарат для борьбы с раком. Научной работой занимались американские онкологи.

Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком

 

По мнению медиков, если сочетать препараты, направленные против формирования новых клеток, и те лекарства, которые стимулируют иммунную систему, то реально абсолютно успешно противодействовать онкологии без побочных эффектов. К примеру, акситиниб способен блокировать процесс образования кровеносных сосудов в ткани, который в опухолях протекает довольно интенсивно. Новое средство Пембролизумаб уже одобрено медиками для лечения больных, страдающих раком головы, шеи, легких и мочевого пузыря.

Ранее врачи создали нановакцину против онкологии. Она заставляет клетки атаковать опухоль. Антигены дают возможность лимфоцитам распознавать разные виды зловредных наростов.
Никита Готский
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