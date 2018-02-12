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| | Ростовские археологи обнаружили в древнем кургане погребение богатой девушки

Ростовские археологи обнаружили в древнем кургане погребение богатой девушки

Сегодня, 11:53
Археологи из Ростова-на-Дону в древнем кургане раскопали нетронутое погребение знатной скифянки. Двухкамерное погребальное сооружение не было основным в архитектонике громадного кургана, диаметр которого достигал 80 метров.

Ростовские археологи обнаружили в древнем кургане погребение богатой девушки


К сегодняшнему дню сложилась устойчивая археологическая статистика: только одно из 10 скифских погребений доходит к нам в нетронутом состоянии.

Скифские курганы грабили и в древние времена, и в средневековье, и в новое время. Однако сегодня специалисты пришли к выводу о том, что сами родственники покойных, спустя определенное время, раскапывали погребения и забирали сопутствующий загробный инвентарь.

По скифской мифологии, все вещи «напитывались» духом подземного царства и обретали образы, необходимые для сопровождения умершего в «темный мир». Реальные же предметы – драгоценная посуда, оружие, конские псалии, украшения, гориты – становились покойнику уже не нужны. Их откапывали и держали до следующих похорон. Однако иногда возникали форс-мажорные ситуации (нападения врагов, эпидемии, стихийные природные катаклизмы) и племя быстро снималось и покидало район долговременного кочевья, не успевая забрать вещи у своих покойников.

Ростовским археологам повезло. Они обнаружили погребение молодой женщины, которую по обычаю обрядили в брачный наряд невесты. При ней имелся многочисленный инвентарь: украшения, посуда, пряслица и все, что необходимо знатной скифянки для путешествия в ином мире.

Погребение датировано 37 веком до нашей эры. Это эпоха поздней бронзы, когда скифские племена находились на пике своего могущества.


Сергей Денисов
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