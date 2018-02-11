SpaceX отправит людей на Луну уже в этом году

SpaceX намерены в этом году отправить туристов на Луну. Два человека уже побывали на переговорах с американской компанией и дали согласие на свой полет, заплатив и забронировав места на корабле.

Zustasiia Cancarini

Начало путешествия планируется с мыса Канаверал во Флориде. Компания сообщает, что это первая возможность человечества вернуться в дальний космос за последние 45 лет. SpaceX предупреждает, что существует еще несколько потенциальных «путешественников».Компания поблагодарила агентство Nasa за помощь в финансировании космического корабля Dragon 2 с ракетой Falcon 9, на которых отправятся в космос два человека.Американская компания SpaceX так же сообщает, что весной или летом этого года возможна отправка на Международную галактическую станцию, и, если все пройдет удачно, пообещала совершать около 4 подобных запусков ежегодно.