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| | SpaceX отправит людей на Луну уже в этом году

SpaceX отправит людей на Луну уже в этом году

Вчера, 23:02
SpaceX намерены в этом году отправить туристов на Луну. Два человека уже побывали на переговорах с американской компанией и дали согласие на свой полет, заплатив и забронировав места на корабле.

SpaceX отправит людей на Луну уже в этом году

 

Начало путешествия планируется с мыса Канаверал во Флориде. Компания сообщает, что это первая возможность человечества вернуться в дальний космос за последние 45 лет. SpaceX предупреждает, что существует еще несколько потенциальных «путешественников».

Компания поблагодарила агентство Nasa за помощь в финансировании космического корабля Dragon 2 с ракетой Falcon 9, на которых отправятся в космос два человека.

Американская компания SpaceX так же сообщает, что весной или летом этого года возможна отправка на Международную галактическую станцию, и, если все пройдет удачно, пообещала совершать около 4 подобных запусков ежегодно.
Zustasiia Cancarini
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