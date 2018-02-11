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| | Ученые: Загрязнение воздуха толкает людей на преступления и обман

Ученые: Загрязнение воздуха толкает людей на преступления и обман

Вчера, 21:21
Ученые из Индии и Соединенных штатов пришли к выводу, что загрязнение атмосферы имеет очень тяжкие последствия для людей. Особенно опасно оно для человеческих взаимоотношений: оно толкает на обман и преступные действия.

Ученые: Загрязнение воздуха толкает людей на преступления и обман

 

Эксперты определили, что атмосферное загрязнение увеличивает уровень тревожности. Для того, чтобы доказать свое предположение, исследователи сделали тщательный анализ данных о 9360 городах Соединенных штатов за последние 9 лет. Выяснилось, что в городах, где воздух загрязнен больше – высокий уровень правонарушений.

Научные сотрудники проводили и другие эксперименты. Было проведено исследование, целью которого являлось оценка склонности респондентов к использованию неэтичных методов переговоров. Участников попросили написать о том, как им живется на территории с чистым или грязным воздухом.

Оказалось, что люди с более загрязненных районов способны к неэтичному поведению больше, чем респонденты, писавшие о жизни в «атмосферно» чистом районе.

Ученые провели еще один эксперимент. 256 участников получили фотографии с экологическим загрязнением и без. Затем им предложили представить, что они проживают в этом районе и поразмыслить на эту тему. Дальше участникам эксперимента предоставили возможность выполнить задание на компьютере. За правильный ответ возможно получить 50 центов. Потом испытуемым сказали, что компьютерная программа сбилась и можно узнать правильный ответ, поставив стрелку курсора в определенное место. Ученые порекомендовали не делать этого. Эксперты наблюдали, как часто участники будут смотреть подсказку. Добровольцы, считающие себя жителями загрязненного района, подглядывали в ответ чаще.
Татьяна Преображенская
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