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| | Ученые: Ледниковый период начался из-за крупного возгорания Земли

Ученые: Ледниковый период начался из-за крупного возгорания Земли

Вчера, 20:56
После многих исследований ученые пришли к выводу, что Ледниковый период наступил из-за серьезного возгорания Земли. Это был пожар таких крупных масштабов, которых планета еще не видела.

Ученые: Ледниковый период начался из-за крупного возгорания Земли

 

По версии ученых, 13 000 лет тому назад поверхность Земли воспламенилась из-за падения крупных горящих частей пролетающей кометы. Облако из дыма и пыли покрыло практически всю планету, это и стало причиной начала Ледникового периода. Все живое на Земле страдало от нехватки пищи, живые существа были вынуждены приспосабливаться к резким изменениям в климате, что посодействовало исчезновению с лица планеты многих видов животных и растений. Также стихийные бедствия привели к изменению направления и температуры многих течений в океанах.

Отметим, что в данный момент ученые на территории Антарктиды проводят исследования над температурой воды под ледниками. Эксперты пришли к выводу, что вода в настоящее время намного теплее, чем была при последних измерениях полвека тому назад.
Пелагея Лебединская
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