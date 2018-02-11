Ученые боятся извержения Йеллоустоуна

Вулкан Йеллоустоун страшит своим возможным извержением. Ученые думают, он вот-вот рванет.

Первый случай землетрясения в 1,6 балла произошел пять дней назад и сопровождался дрожанием земли. Спустя двое сток был зафиксирован новый толчок магнитудой 1,6 балла. В общей сумме специалисты зарегистрировали одиннадцать таких колебаний.

Никита Готский

Знаменитый супергигант вызвал в очередной раз опасения в ученых извержением кальдеры. Причиной для волнений являются толчки под землей, произошедшие совсем недавно. Они заставляют думать ученых, сто Йеллоустон вскоре будет извергать лаву.Люди, проживающие недалеко от вулкана, сообщают о своих переживаниях в Интернете, данные события их нервируют. Научные сотрудники университета Юта замечают, что сейсмические рои распространены в Йеллоустоуне, каких-либо признаков нет, что мест, где находится вулкан, связан с магмой, которая движется через небольшую кору.