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| | SpaceX и NASA лгут? Учёные признали Tesla, который находится в космосе, ненастоящим

SpaceX и NASA лгут? Учёные признали Tesla, который находится в космосе, ненастоящим

Вчера, 20:20
Ричард Сахлебен, ученый из США, обвинил компании SpaceX и NASA во лжи. По его словам, электромобиль Tesla Roadster, который был запущен в открытый космос, является ложью.

SpaceX и NASA лгут? Учёные признали Tesla, который находится в космосе, ненастоящим

 

Ричард Сахлебен после тщательного изучения снимков, сделанных в якобы открытом космосе, заявил, что электромобиль Tesla Roadster на них добавлен с помощью монтажа. Дело в том, что полнейшее отсутствие воздуха и невесомость в открытом космосе должны были исказить качество фотографии, но они оказались очень четкими.

Отметим, что шестого февраля с космодрома в штате Флорида (США) был запущен Falcon Heavy, на борту которого располагался электромобиль Tesla Roadster. Этот кабриолет красного цвета должен был попасть в открытый космос на орбиту между Солнцем и планетой Марс. Позднее NASA и SpaceX, принадлежащая Илону Маску, начали публиковать в сети снимки этого авто.
Пелагея Лебединская
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