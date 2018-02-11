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| | Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии"

Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии"

Вчера, 18:27
Британские учёные смогли проанализировать тайну «кричащей мумии» во время агонии. Издание The Sun 11 февраля опубликовало статью по данному поводу.

Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии"

 

В 1886 году мумифицированное тело нашёл француз Гастон Масперо, который был египтологом. Назвали мумию «Человек Е», что является самым оптимальным вариантом. Приблизительно 500 км к югу от Каира располагалась находка. Точное место обнаружения называют долиной фараонов. Рядом с «Человеком Е» были представители царского рода. В отличии от других мумий, на обнаруженных останках не было никаких украшений. В ходе исследования установили, что тело обвернули в овечью шкуру, а подобное животное в Египте считали грязным, нечистым. Экспертов заинтриговала его застывшая поза. «Человек Е» умер с видом, как будто он кричал в муках и страданиях.

Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии"

 

Эксперты разузнали причину такой смерти. Доктор Боб Бриер из нью-йоркского Университета Лонг-Айленда заявил, что на «Человека Е» действовали сразу две силы. Одна хотела убить его, вторая же, наоборот, сохранить его жизнь. Захи Хавасс, который является доктором Высшего совета античности египетской культуры полагает, что мумия была принцем, который опозорил свою семью. Поэтому «Человека Е» похоронили рядом со всеми, но только для отличия завернули в овечью шкуру. Также специалисты полагают, что у умершего мужчины не было загробной жизни.

Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии"

 

Археологи склонны к версии, что «Человек Е» - это сын Рамсеса III, принц Пентевер. Принца подозревали в убийстве своего отца, поэтому мужчину завернули в нечистое животное. В древних документах XII века написано, что одна из жён Рамсеса была в заговоре против фараона и хотела, чтобы трон достался Пентеверу. Учёные предполагают, что план был раскрыт и принца сразу же казнили с помощью мумификации. Лицо жалости и боли свидетельствует о том, что на мужчину действовал яд.
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