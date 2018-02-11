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| | Ученые: Все больше молодежи страдают от рака из-за орального секса

Ученые: Все больше молодежи страдают от рака из-за орального секса

Вчера, 18:11
Ведущие онкологи из Ливерпуля обеспокоены резким ростом раковых заболеваний, связанных с оральным сексом. Сообщается, что все больше молодежи во всем мире заражаются раковыми клетками через оральный секс.

Ученые: Все больше молодежи страдают от рака из-за орального секса

 

Ученые из исследовательского центра рака в Ливерпуле (LCIRN) сообщили, что всё больше молодых людей страдают от раковых заболеваний, который вызвал оральный секс. Сообщается, что инфекция, распространяющаяся через оральный секс, провоцирует рост рака ротовой полости среди молодых людей.

Онколог Сью Повал заявил, что некоторые штаммы вируса папилломы человека (ВПЧ) могут вызывать рак. К примеру, американский актер Майкл Дуглас признался, что я него появился рак через ВПЧ, пойманный во время орального секса.
Светлана Славянская
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