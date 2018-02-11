Ученые: FAGMA уничтожит человечество

Техника FAGMA приводит к глобальной деградации человечества. Об этом свидетельствуют результаты соцопросов.

Никита Готский

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого смогли выяснить, что люди практически все свое свободное время проводят за технологиями, которые создают корпорации Facebook, Apple, Microsoft, Google, Amazon (FAGMA). Согласно итогам соцопроса, три года назад человечество стало больше времени уделять новейшим технологиям, а рынок смартфонов тогда увеличился в разы.Как предполагается, уже к 2028 технологии, включая искусственный интеллект, станут указывать людям, как и что делать. По мнению американских аналитиков, такой поворот событий приведет к гибели людей, так как зависимость от смартфонов будет намного сильнее, нежели от наркотиков. Социальная сеть Facebook способна управлять разумом с помощью механизма бота, Apple и Google активно применяют ИИ.