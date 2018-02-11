Пришельцы прибыли на Землю 60 лет назад: Уфологи нашли фрагмент НЛО

Уфологи из Великобритании проинформировали, что нашли неоспоримые доказательства того, что пришельцы живут среди людей уже 60 лет. Об этом говорит фрагмент НЛО, который исследовали ученые.

Стало известно, что фрагмент НЛО был найден ещё в 1957 году, однако тогда специалисты посчитали, что обнаружили кусок метеорита, который упал на Землю. Однако спустя 60 лет уфологи перепроверили информацию и выразили предположение, что 14-килограммовый осколок может являться часть инопланетного корабля пришельцев, которые высадились на Землю.

Светлана Славянская

Автор исследования Дэвид Кларк говорит о том, что летающий аппарат гуманоидов был создан из свинца и меди, а на самом осколке ученые обнаружил таинственные знаки, которые до сих пор не получилось опознать.