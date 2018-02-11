Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку ВМС США получили мощное оружие против российских подлодок Иван Ургант поздравил Александра Розенбаума с внеочередным Днём рождения Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность
| | Пришельцы прибыли на Землю 60 лет назад: Уфологи нашли фрагмент НЛО

Пришельцы прибыли на Землю 60 лет назад: Уфологи нашли фрагмент НЛО

Сегодня, 16:13
Уфологи из Великобритании проинформировали, что нашли неоспоримые доказательства того, что пришельцы живут среди людей уже 60 лет. Об этом говорит фрагмент НЛО, который исследовали ученые.

Пришельцы прибыли на Землю 60 лет назад: Уфологи нашли фрагмент НЛО

 

Стало известно, что фрагмент НЛО был найден ещё в 1957 году, однако тогда специалисты посчитали, что обнаружили кусок метеорита, который упал на Землю. Однако спустя 60 лет уфологи перепроверили информацию и выразили предположение, что 14-килограммовый осколок может являться часть инопланетного корабля пришельцев, которые высадились на Землю.

Пришельцы прибыли на Землю 60 лет назад: Уфологи нашли фрагмент НЛО

 

Автор исследования Дэвид Кларк говорит о том, что летающий аппарат гуманоидов был создан из свинца и меди, а на самом осколке ученые обнаружил таинственные знаки, которые до сих пор не получилось опознать.
Светлана Славянская
Новости по теме
Уфологи: 14 января Землю захватят пришельцы
Уфологи: 14 января Землю захватят пришельцы

В связи с великим множеством предсказаний о судном дне человечество уже привыкло к тому, что каждый год новые пророки твердят об апокалипсисе. 2018 год не

Уфологи: В центре Земли живут трехметровые пришельцы
Уфологи: В центре Земли живут трехметровые пришельцы

Уфологи сделали сенсационное заявление. Многочисленные данные исследований показали, что в самом центре Земли живут трехметровые пришельцы, которые сбежали от

Древние пришельцы не покинули Землю, а погибли на ней - Уфологи
Древние пришельцы не покинули Землю, а погибли на ней - Уфологи

Большинство уфологов пришли к выводу, что инопланетяне так и не смогли покинуть Землю в древние времена – она стала их последним пристанищем. Специалисты по

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости