Пришельцы прибыли на Землю 60 лет назад: Уфологи нашли фрагмент НЛО

Стало известно, что фрагмент НЛО был найден ещё в 1957 году, однако тогда специалисты посчитали, что обнаружили кусок метеорита, который упал на Землю. Однако спустя 60 лет уфологи перепроверили информацию и выразили предположение, что 14-килограммовый осколок может являться часть инопланетного корабля пришельцев, которые высадились на Землю.
Автор исследования Дэвид Кларк говорит о том, что летающий аппарат гуманоидов был создан из свинца и меди, а на самом осколке ученые обнаружил таинственные знаки, которые до сих пор не получилось опознать.